Червоний Хрест працює над доставкою гуманітарної допомоги в Авдіївку
13:56, 31 січня 2017Новини регіонів
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Міжнародний комітет Червоного Хреста заявляє про те, що веде роботу з метою доставки гуманітарної допомоги населенню Авдіївки, яку обстрілюють російські бойовики.
Червоний Хрест працює над доставкою гуманітарної допомоги в Авдіївку / УНІАН
Про це повідомляє МКЧХ у Twitter.
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"Авдіївка: при морозі -18 °C у жителів немає нічого - води, світла, опалення. Ми працюємо над доставкою людям необхідної допомоги. Снаряди пошкодили житлові будинки й необхідну інфраструктуру. Обстріли тривають, люди втрачають надію. Потрібно забезпечити безпеку цивільних осіб. Правил війни повинні дотримуватись усі сторони конфлікту", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня дуже активно обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали, й не погоджуються на встановлення режиму тиші.
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