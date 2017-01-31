Червоний Хрест працює над доставкою гуманітарної допомоги в Авдіївку

Про це повідомляє МКЧХ у Twitter.

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"Авдіївка: при морозі -18 °C у жителів немає нічого - води, світла, опалення. Ми працюємо над доставкою людям необхідної допомоги. Снаряди пошкодили житлові будинки й необхідну інфраструктуру. Обстріли тривають, люди втрачають надію. Потрібно забезпечити безпеку цивільних осіб. Правил війни повинні дотримуватись усі сторони конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня дуже активно обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали, й не погоджуються на встановлення режиму тиші.