В Авдіївці від осколкових поранень загинула жінка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник ГУ Національної поліції України в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

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«Авдіївка. Результат ранкового обстрілу бойовиками міста. Буквально 20 хвилин тому на вул. Заводській виявлений труп жінки, 1955 року народження, з численними осколковими пораненнями», - написав він.