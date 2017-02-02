З лікарні Авдіївки евакуювали 12 пацієнтів

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив заступник директора департаменту охорони здоров'я Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Володимир Колесник.

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«Було вивезено 12 хворих з авдіївської лікарні, яких направили до лікувальних закладів Костянтинівки – неврологія, хірургія, терапія. Це цивільне населення, яке отримувало медичну допомогу в Авдіївці», – повідомив він.

На уточнююче запитання, чи триває процес вивезення хворих, Колесник відповів: «Ні. Ми вивезли вже всіх хворих, тому що в лікарні немає ні світла, ні води. Працюють лише генератори, які надала ДСНС».

Він також повідомив, що вже відпрацьовано маршрут евакуації на випадок, якщо будуть надходити нові хворі. Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики з 29 січня активно обстрілюють позиції українських військових біля Авдіївки та житлові квартали міста, й не погоджуються припинити вогонь.

30 січня Авдіївка через обстріли залишилася без водо-, електро- і теплопостачання. Внаслідок відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції. У місті оголошено надзвичайний стан.

За словами президента Петра Порошенка, вживаються необхідні заходи для того, щоби забезпечити теплом 153 багатоквартирні будинки та 3,5 тис. приватних будинків: військові розгорнули зимові намети, військово-польові кухні, уряд забезпечив генераторами; також створені всі умови для забезпечення автобусами та добровільної евакуації населення.