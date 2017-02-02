Рятувальники розгорнули в Авдіївці 7 мобільних пунктів обігріву

Як повідомили у прес-службі ДСНС, станом на 18:00 1 лютого в мобільні пункти обігріву звернулося 490 осіб, з них 170 людей похилого віку та 101 дитина.

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Пункти обігріву забезпечені тепловими гарматами та підключені до генератору 88 кВт, в них можна зігрітися, отримати гарячий чай, їжу та зарядити мобільні телефони. Поряд з мобільними пунктами обігріву працюють три польові кухні, зауважили в ДСНС.

Загальну координацію заходів щодо захисту населення та проведення аварійно-відновлювальних робіт здійснює обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. «Загалом на території області до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт залучено 229 осіб та 54 одиниці техніки, у тому числі від ДСНС - 90 осіб та 30 одиниць техніки», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики з 29 січня активно обстрілюють позиції українських військових біля Авдіївки та житлові квартали міста, й не погоджуються припинити вогонь.

30 січня Авдіївка через обстріли залишилася без водо-, електро- і теплопостачання. Внаслідок відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції. У місті оголошено надзвичайний стан.

За словами президента Петра Порошенка, вживаються необхідні заходи для того, щоби забезпечити теплом 153 багатоквартирні будинки та 3,5 тис. приватних будинків: військові розгорнули зимові намети, військово-польові кухні, уряд забезпечив генераторами; також створені всі умови для забезпечення автобусами та добровільної евакуації населення.