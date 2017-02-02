У Києві зростають показники захворюваності на грип і ГРВІ
За 3 дні 5-го тижня цього року, з 30 січня до 1 лютого, за медичною допомогою до медичних установ звернулось 13 099 осіб (проти 12004 за аналогічний період минулого тижня). Таким чином, спостерігається зростання захворюваності на грип і ГРВІ на 8,4%.
Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, інформує прес-служба КМДА.
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«Зростання захворюваності відбувається за рахунок як дорослого, так і дитячого населення», - зауважив він.
Так, за зазначений період захворіло 8 866 дітей – зростання на 8,8%. Зокрема, серед дітей до 1-го року спостерігається зростання захворюваності на 9,2%, від 1 року до 4 років – на 4,7%, від 5 до 9 років – на 9,9%, від 10 до 14 років – на 10,6%, від 15 до 17 років – на 17%.
Окрім того, збільшилась кількість хворих серед школярів на 11,5% і дорослих – на 7,5%.
За словами Поворозника, за звітний період госпіталізовано 121 особу, з них – 74 дитини.
Як повідомляв УНІАН, 30 січня у КМДА повідомили, що серед столичних школярів зафіксовано незначне зростання захворюваності на грип і ГРВІ, проте загальний показник захворюваності нижчий епідпорогу в 1,7 разу.