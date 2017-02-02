У Києві зростають показники захворюваності на грип і ГРВІ

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, інформує прес-служба КМДА.

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«Зростання захворюваності відбувається за рахунок як дорослого, так і дитячого населення», - зауважив він.

Так, за зазначений період захворіло 8 866 дітей – зростання на 8,8%. Зокрема, серед дітей до 1-го року спостерігається зростання захворюваності на 9,2%, від 1 року до 4 років – на 4,7%, від 5 до 9 років – на 9,9%, від 10 до 14 років – на 10,6%, від 15 до 17 років – на 17%.

Окрім того, збільшилась кількість хворих серед школярів на 11,5% і дорослих – на 7,5%.

За словами Поворозника, за звітний період госпіталізовано 121 особу, з них – 74 дитини.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня у КМДА повідомили, що серед столичних школярів зафіксовано незначне зростання захворюваності на грип і ГРВІ, проте загальний показник захворюваності нижчий епідпорогу в 1,7 разу.