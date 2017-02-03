У столиці організовано прийом речей для гуманітарної допомоги жителям Авдіївки
09:33, 03 лютого 2017Новини регіонів
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У столиці на базі 29 пунктів обігріву організовано прийом речей для гуманітарної допомоги жителям Авдіївки, які постраждали від активізації бойових дій на сході країни.
Насамперед необхідні теплі ковдри та зимовий одяг / УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.
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Зазначається, що насамперед необхідні: ковдри шерстяні; куртки, штани, зимові рукавички, шапки, теплі шкарпетки; свічки; памперси для дорослих і дітей.
З адресами пунктів збору гуманітарної допомоги можна ознайомитись, зайшовши за посиланням https://kievcity.gov.ua/news/47211.html.
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