У столиці організовано прийом речей для гуманітарної допомоги жителям Авдіївки

У столиці на базі 29 пунктів обігріву організовано прийом речей для гуманітарної допомоги жителям Авдіївки, які постраждали від активізації бойових дій на сході країни.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації. Читайте такожРятувальники розгорнули в Авдіївці 7 мобільних пунктів обігріву Зазначається, що насамперед необхідні: ковдри шерстяні; куртки, штани, зимові рукавички, шапки, теплі шкарпетки; свічки; памперси для дорослих і дітей. З адресами пунктів збору гуманітарної допомоги можна ознайомитись, зайшовши за посиланням https://kievcity.gov.ua/news/47211.html.

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