З Одеси до Авдіївки направлено понад 40 тонн гуманітарної допомоги

11:45, 03 лютого 2017
Новини регіонів
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З Одеси до Авдіївки Донецької області направлено понад 40 тонн гуманітарної допомоги.

Фото: УНІАН

Як повідомили УНІАН в Одеській обласній державній адміністрації, яка організувала збір речей, необхідних для потерпілих від обстрілу бойовиків, у Донецьку область направлено 4 фури з гуманітарною допомогою, збір якої розпочався 1 лютого.

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«Лише за вчорашній день в пункті збору гуманітарної допомоги зібрано 8 тонн борошна, 500 кг рису, 700 кг макаронних виробів, 24 дизель-генератори, 20 тонн пального, теплі речі, предмети гігієни тощо», - зазначили в ОДА.

З чотирьох дві фури зібрало ТОВ «Промтоварний ринок» (ринок 7-й кілометр) – підприємці передали теплі ковдри, памперси, ліхтарі та інше.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії Одеси, за добу підприємці, адміністрації ринків і торгові мережі, а також пересічні одесити відгукнулися на заклик допомогти співвітчизникам в Авдіївці. «За добу підприємцями Одеси зібрано понад 7 тонн продуктів. На заклик надати посильну підтримку жителям Авдіївки відгукнулися ринки «Північний» і «Київський», «Привоз» та «Новий ринок», а також представники мережі супермаркетів. Зібрані крупи, цукор, чай, продукти швидкого приготування, консерви, хліб, фрукти і овочі», - повідомили у прес-службі.

Крім того, комунальне підприємство «Одесфарм» передало антибіотики, противірусні, знеболюючі, спазмолітичні, серцеві, кровоспинні, бактерицидні та гіпотензивні препарати, засоби для обробки ран, перев'язувальні матеріали, медичні інструменти, апарати для вимірювання артеріального тиску тощо.

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