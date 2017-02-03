Чиновники Київської міськадміністрації наживалися на дітях-інвалідах і сиротах

Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Читайте такожВ Україні понад 25 тис. дітей-сиріт не мають власного житла – правозахисники

«Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру головному бухгалтеру Департаменту соціальної політики КМДА, а також колишньому начальнику управління бухгалтерського обліку та фінансів Головного управління соцзахисту населення КМДА за фактом розтрати коштів столичного бюджету в особливо великих розмірах», - йдеться у повідомленні.

Як встановили правоохоронці, перебуваючи на вказаних посадах зловмисники, діючи за попередньою змовою в інтересах третіх осіб, безпідставно внесли до офіційних документів завищені суми за оплату навчання студентів з числа дітей-інвалідів, інвалідів, дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених родин.

«У подальшому на підставі вказаних підроблених документів на рахунки одного із столичних університетів з бюджету міста було безпідставно перераховано понад 870 тис. гривень», - зауважили у прокуратурі.

Головному бухгалтеру за наслідками розслідування повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (пособництво у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) КК України, а колишньому начальнику управління – за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 5 ст. 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) КК України.

Читайте такожДітям, які покидають інтернати, необхідна допомога в адаптації до соціуму - експерт

На даний час місцевою прокуратурою до суду внесено клопотання про обрання чиновникам запобіжних заходів. Також ініційовано питання про відсторонення від посади підозрюваної, яка обіймає посаду головного бухгалтера Департаменту соціальної політики КМДА.

Крім того, поінформували у прокуратурі, триває розслідування щодо посадових осіб університету за фактом привласнення зазначених коштів.