З Волині відправили 20 т гуманітарної допомоги жителям Авдіївки
08:19, 06 лютого 2017Новини регіонів
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З Волинської області відправили 20 тонн гуманітарної допомоги жителям Авдіївки Донецької області.
З Волині відправили 20 т гуманітарної допомоги жителям Авдіївки / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, з Київського майдану Луцька виїхала 20-тонна вантажівка DAF з медикаментами, продуктами харчування, теплим одягом та будівельними матеріалами.
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За словами голови Волинської облдержадміністрації Володимира Гунчика, усе це зібрано у найкоротші терміни місцевим бізнесом, представниками держустанов та організацій.
Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію та системи «Град» і танки.
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