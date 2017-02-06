З Волині відправили 20 т гуманітарної допомоги жителям Авдіївки

Як передає кореспондент УНІАН, з Київського майдану Луцька виїхала 20-тонна вантажівка DAF з медикаментами, продуктами харчування, теплим одягом та будівельними матеріалами.

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За словами голови Волинської облдержадміністрації Володимира Гунчика, усе це зібрано у найкоротші терміни місцевим бізнесом, представниками держустанов та організацій.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію та системи «Град» і танки.