У столиці зросли показники захворюваності на грип і ГРВІ: серед хворих майже 70% - діти

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

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«У порівнянні з попередній тижнем спостерігається зростання захворюваності як серед дорослого, так і серед дитячого населення. Так, наразі дорослих захворіло 6753 проти 6199 (за 4 тиждень року), зростання на 8,2%, дітей – 14 828 проти 13 628, зростання на 8,1%. У структурі захворюваності за 5 тиждень діти складають 68,7%, як і минулого тижня», - зазначив він.

Серед школярів зареєстровано незначне зростання захворюваності – 6172 випадки, що складає 41,6% (за 4 тиждень 5474 – 40,2% від загальної кількості захворілих дітей) і 28,6% (за 4 тиждень – 27,6%) від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою, сказав Поворозник.

За його словами, до закладів охорони здоров’я столиці з 30 січня до 5 лютого госпіталізована 271 особа, з них 176 – це діти.

Як повідомляв УНІАН, у МОЗ прогнозували нову хвилю грипу в Україні з лютого до початку квітня.

У Києві влада дозволила керівникам навчальних закладів призупиняти навчальний процес в разі відсутності більше 20% учнів.