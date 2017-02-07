В Авдіївській лікарні повністю відновлено центральне електропостачання

Як повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я, на випадок загострення ситуації знову в лікарні є достатній резерв медикаментів і медичних виробів.

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Як повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я, на випадок загострення ситуації знову у лікарні є достатній резерв медикаментів та медичних виробів.

«Важких пацієнтів евакуюють до тилових закладів охорони здоров'я, де їм надають необхідну медичну допомогу. Усі цивільні, військові та волонтерські бригади перебувають у стані постійної готовності та продовжують працювати в системі єдиного медичного простору», - повідомили в МОЗ.

Для оптимальної координації постачання медикаментів, транспортних засобів та направлення лікарів-добровольців, волонтерів до Авдіївки, у МОЗ просять обов'язково звертатися за телефоном (06264) 42164 або телефонувати до приймального відділення Авдіївської лікарні (062)3632144.