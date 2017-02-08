У Житомирі відкрили новітню діагностичну лабораторію та науково-практичний центр

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

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Лабораторію та науково-практичний центр відкрито у Житомирській обласній клінічній лікарні ім. О. Ф. Гербачевського.

Завдяки сучасному обладнанню та достатньому штату фахівців – понад 100 працівників – у новій діагностичній лабораторії проводитиметься від 6 тис. лабораторних досліджень щодня та понад 2 млн у рік.

Лабораторія дозволяє пацієнту пройти за один день комплексне обстеження та отримати лист для призначення подальшого лікування. Вона також обслуговуватиме пацієнтів області та виконуватиме «централізовані» цитологічні дослідження для проведення онкологічного моніторингу жінок Житомирщини.

До складу лабораторії входить 5 відділів, де виконуються відповідні види лабораторних досліджень: клініко-гематологічний, біохімічний, цитологічний, імунологічний, бактеріологічний. Лабораторні дослідження виконуються за 132 методиками.

На ремонт приміщення під лабораторію спрямовано 1,5 млн грн із обласного бюджету, а на придбання медичного оснащення – 2,5 млн грн із обласного та державного бюджетів.

Також на базі обласної лікарні сьогодні вже запрацював науково-практичний центр. За словами голови облради Володимира Ширми, центр дасть можливість підвищувати кваліфікацію лікарів області, а також залучати до цього процесу столичних науковців, які будуть навчати і стажувати.