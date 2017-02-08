У Маріуполі відкрито "справу патологоанатомів"

Як повідомляє прес-центр СБУ, упродовж минулого року посадовці Донецького обласного бюро судово-медичної експертизи, зловживаючи довірою, стягували з близьких померлих кошти за надання обов’язкових та безкоштовних послуг свого закладу. Від оборудки здирники щомісячно отримували 300-500 тис. грн.

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Оперативники спецслужби провели 16 санкціонованих обшуків за місцем роботи, у житлових приміщеннях зловмисників та в офісах комерційних підприємств, причетних до злочинної діяльності.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили понад 2 млн грн, майже 175 тис. дол., 62 тис. євро, понад 110 тис. руб., колекційні монети та вироби із золота, 15 печаток фіктивних підприємств і т.зв. «чорну бухгалтерію».

Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.