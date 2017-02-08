Дітей, які отруїлись у київських школах, виписанo з лікарні

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держспоживслужби, спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію серед учнів Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату ім. Лисенка, Київського державного хореографічного училища, Державної художньої середньої школи ім. Шевченка локалізовано, всі захворілі діти виписані з лікарні.

У прес-службі зазначили, що за результатами епідеміологічного розслідування встановлено, що у період з 3 по 4 лютого по медичну допомогу з ознаками захворювання на гостру кишкову інфекцію до Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф звернувся 31 учень, здійснено 42 виїзди бригад медиків.

До інфекційного відділення дитячої лікарні №1 з діагнозом "Гостра кишкова інфекція" було госпіталізовано 9 хворих дітей.

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«Станом на 8 лютого всі діти виписані з лікарні під розписку батьків», - повідомили у прес-службі.

У Держпродспоживслужбі також зазначили, що 4 лютого за рішенням постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА та розпоряджень директорів шкіл та училища тимчасово припинено навчальний процес у цих навчальних закладах.

За результатами епідобстеження cуб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність з надання послуг харчування учнів вказаних закладів освіти, виявлені порушення чинного законодавства.

У ході епідеміологічного обстеження для проведення лабораторних досліджень відібрані проби харчових продуктів. Лабораторні дослідження тривають.