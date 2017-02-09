У Києві затримано заступника керівника медзакладу, яка вимагала 800 дол. за довідку про інвалідність
У столиці затримано заступника керівника медичного закладу, яка вимагала 800 доларів за довідку про інвалідність.
У Києві затримано заступника керівника медзакладу, яка вимагала 800 дол. за довідку про інвалідність / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, заступника директора комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Солом’янського району міста було затримано вчора.
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Вказана особа вимагала від громадянки 800 доларів за затвердження результатів комісії щодо підтвердження діагнозу інвалідності та подальшого направлення матеріалів на проходження медико-соціальної експертної комісії.
Посадову особу затримано в порядку ст. 208 КПК України одразу після отримання неправомірної вигоди.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Тривають першочергові слідчі дії.