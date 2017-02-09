Столичний Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю прийняв перших маленьких пацієнтів

За словами директора Центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю Альони Терещенко, 1 лютого заклад прийняв першу групу з 20 дітей на реабілітаційний курс тривалістю 28 днів. Це дітки віком від 6 до 11 років із руховими порушеннями. Центр розрахований на 70 дітей одночасного перебування в день на реабілітаційному процесі.

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Щотижня запроваджено консультаційний день для подальшого формування реабілітаційних груп.

Популярністю в центрі користується робота психолога з батьками. До кожної родини та дитини з інвалідністю особливий підхід. Зокрема, команда фахівців під час визначення реабілітаційного потенціалу при первинному консультуванні намагається з’ясувати особливі потреби кожної дитини та родини, визначити оптимальний час перебування для дитини в Центрі та тривалість реабілітаційного процесу.

Фахівцями педагогічного профілю запроваджено програму підтримки шкільної програми дитини під час реабілітаційного процесу, працюватимуть тренінгові центри для навчання батьків, які мають дітей з інвалідністю.

До реабілітаційного центру можуть потрапити діти, які мають статус інваліда та зареєстровані в Києві.

Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю створений у 2017 році на комунальній власності територіальної громади міста Києва.

Центр побудований за рахунок Київського міського бюджету на що було витрачено понад 80 млн. гривень.

У команді Центру працюють кращі фахівці з фізичної реабілітації, лікувальної фізкультури, ерготерапії, кінезіотерапії, динаміної пропріоцитивної корекції, фізіотерапії, спеціальні корекційні педагоги, психологи, лікарі дитячі неврологи, педіатр, психіатр тощо.

За основу логістики та вимог до обладнання Центру, програм та методик реабілітації було взято модель комплексної реабілітації дітей з обмеженням життєдіяльності, яка розроблена в центрі ICP (м. Мюнхен, Німеччина), який вважається лідером та законодавцем новацій в реабілітації дітей з інвалідністю.

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В Центрі надаватимуться послуги щодо первинного обстеження, відеоаналізу та складання індивідуального плану реабілітації, соціальної реабілітації, психолого-педагогічної реабілітації, фізичної реабілітації, медичного спостереження та медичної реабілітації, індивідуальні консультації дефектолога, логопеда, психолога тощо.