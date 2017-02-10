З Одеси в Авдіївку відправлено ще одну фуру з гуманітарною допомогою.

Як повідомили УНІАН в Одеській обласній державній адміністрації, ще одну великовагову вантажівку з 7-ма тоннами гуманітарної допомоги для постраждалих в результаті обстрілу в Авдіївці відправлено у Донецьку область.

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«Незважаючи на те, що строки раніше оголошеної акції зі збору необхідної допомоги людям, які постраждали в Авдіївці, закінчилися, одесити, колективи підприємств і установ продовжили її приносити. Зокрема, харчові набори для швидкого приготування їжі, сухе дитяче харчування, теплий одяг всіх розмірів для дорослих і дітей», - повідомили в ОДА.

Все принесене було укомплектовано, розкладено у відповідну упаковку та завантажено у фуру.

«Обласна державна адміністрація висловлює глибоку вдячність усім, хто взяв участь у допомозі постраждалим, виявив людяність і небайдужість», - наголосили в ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого з Одеси в Авдіївку було відправлено понад 40 тонн гуманітарної допомоги.