У Києві зросли показники захворюваності на грип і ГРВІ серед дітей

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Миколу Поворозника, за цей період загальна кількість хворих зросла більш як на тисячу осіб - 14 289 проти 13 099 осіб.

Читайте такожВ Україні зафіксовано новий випадок смерті внаслідок грипу - Центр з контролю захворювань

Зростання сталося на 8,3% за рахунок дитячого населення.

Зазначається, що захворіло 10 117 дітей проти 8 866 – зростання на 12,4%, зокрема, є зростання захворюваності серед дітей до 1-го року на 9,6%, від 1 до 4 років – на 11,0%, від 5 до 9 років – на 12,8%, від 10 до 14 років – на 16,1%, від 15 до 17 років – на 7,1%, а серед школярів – на 13,9%.

Водночас, за даними медиків, кількість захворілих нагрип і ГРВІ серед дорослих зменшилася на 1,5%.

З 6 по 8 лютого до лікувальних установ госпіталізовано 160 осіб, у тому числі 111 дітей.

На даний час у зв’язку з відсутністю понад 20% учнів через захворювання на грип і ГРВІ в трьох школах Дніпровського та Деснянського районів частково (покласово) призупинено навчальний процес.

Як нагадали в КМДА, керівники закладів освіти мають право приймати рішення щодо призупинення навчально-виховного процесу за відсутності 20% дітей від загальної кількості учнів із причини захворювання на грип та інші респіраторні захворювання як на рівні школи, так і на рівні класу. До прийняття такого рішення рекомендовано залучати батьківські комітети й дослухатися до них.