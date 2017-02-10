Затверджено положення про конкурсний відбір головних лікарів комунальних лікарень Києва

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, за це рішення на пленарному засіданні проголосував 61 депутат.

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Положення має на меті запровадити максимально дієву та прозору процедуру призначення кандидатур на посади головних лікарів закладів охорони здоров’я комунального сектору міста та виключити корупційну складову у таких призначеннях.

У відповідному положенні прописані сфера дії, вимоги до кандидатів на посади головних лікарів, формування складу конкурсної комісії, організація роботи конкурсної комісії, її повноваження, порядок і результати проведення конкурсу.

“Наразі відсутнє правове регулювання прозорого, чітко врегульованого порядку конкурсного відбору кандидатур на посади головних лікарів медичних закладів Києва. І відкритий конкурсний відбір надасть можливість допускати до управління медичними закладами високоякісних лікарів-управлінців. А можливість залучення до конкурсної комісії представників громадськості, дозволить виключити корупційну складову з процесу визначення та призначення осіб на керівні посади управління медичними закладами столиці”, - заявила суб'єкт подання, депутат Київради Юлія Лобан.

За її словами, оприлюднення інформації про таких керівників на єдиному веб-порталі місцевої влади дозволить киянам, активістам та всім бажаючим контролювати процес відбору кандидатів і бути обізнаними про професійні та ділові якості головних лікарів при здійсненні ними своїх повноважень у майбутньому.

Таким чином, професійний цілісний підхід до конкурсного відбору головних лікарів медичних закладів охорони здоров’я комунального сектору в місті Києві забезпечить підбір найбільш кваліфікованих спеціалістів, що в свою чергу забезпечить якісне управління медичними закладами міста.