У столичні лікарні з грипом та ГРВІ госпіталізовано 195 осіб, з них 137 - діти

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, про це поінформував заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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«За 4 дні 6-го тижня, з 6 до 9 лютого, у столиці зареєстровано 19 тис. 210 хворих на грип і ГРВІ проти 16 тис. 788 за аналогічний період минулого тижня. Спостерігається зростання захворюваності на 12,6%, як за рахунок дорослого, так і дитячого населення», – зазначив Микола Поворозник.

Він зауважив, що за зазначений період спостерігається зростання захворюваності серед дітей на 16,3%, а саме: серед дітей до 1-го року – на 16,7%, від 1 до 4 років – на 14,5%, від 5 до 9 років – на 16,6%, від 10 до 14 років – на 19,3%, від 15 до 17 років – на 12,7%. Серед школярів збільшилася кількість хворих на грип і ГРВІ на 18%, а серед дорослих – на 3,6%.

За даними Департаменту охорони здоров’я КМДА, за звітний період до лікувальних установ столиці госпіталізовано 195 осіб, у тому числі 137 дітей.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби КМДА, з 6 по 8 лютого у Києві кількість хворих на грип та ГРВІ зросла на 8,3%, порівняно з аналогічним періодом минулого тижня, за рахунок дитячого населення. Загалом за цей період загальна кількість хворих зросла більш як на тисячу осіб - 14 тис. 289 проти 13 тис. 099 осіб. Зазначалося, що захворіло 10 тис. 117 дітей проти 8 тис. 866 – зростання становило 12,4%.