Перинатальний центр у Києві отримає сучасне обладнання для порятунку новонароджених

Про це, як повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час відвідування Центру.

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«Рівно п’ять років тому в столиці відкрився Перинатальний центр. За цей час тут побачили світ понад 33 тисячі малюків, багато з них – із критично низькою вагою. Завдяки професійності медиків і сучасному обладнанню сьогодні вдається рятувати діточок, які народилися з критично низькою вагою», – сказав Поворозник.

За його словами, завдяки придбанню осцилятора збільшуються шанси на порятунок новонароджених, наприклад, коли жодним іншим засобом проведення штучної вентиляції легенів неможливо досягти позитивного результату. «Лікарі запевняють, що використання осцилятора суттєво зменшує кількість ускладнень і ушкоджень легенів у складних випадках при проведенні штучної вентиляції новонароджених із діагнозами: РДС, асфіксія, незрілість легенів, водянка плоду, легенева гіпертензія новонароджених. А це означає, що в Перинатальному центрі нашого міста такі апарати неодмінно мають бути», – наголосив Поворозник.

***Перинатальний центр Києва відкрито 10 лютого 2012 року на базі Київського міського пологового будинку № 7, який із 1994 року спеціалізувався на веденні передчасних пологів і виходжуванні недоношених немовлят.

Перинатальний центр забезпечує діагностику та кваліфіковане ведення вагітних і породіль із групи високого ризику, інтенсивну допомогу новонародженим із низькою та екстремально низькою масою тіла. У Центрі втілюються сучасні перинатальні технології, рекомендовані ВООЗ.