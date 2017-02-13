На Донеччині 3-річний хлопчик потрапив у реанімацію через отруєння пігулками

Як повідомляє Головне управління Національної поліції в області, інформація про про подію надійшла до правоохоронців від медиків.

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«Постраждалий хлопчик – з багатодітної родини, яка мешкає в одному з сіл Волноваського району. Мати сама виховує 5 дітей віком від 3 до 22 років», - зазначається в повідомленні.

Як встановили поліцейські, дитині стало погано увечері, хлопчик поскаржився на біль у животі. На ранок стан здоров’я погіршився, і мати звернулася до медиків.

Коли дитину доставили у лікарню, вона була вже без свідомості. Наразі лікарі борються за життя хлопчика, вирішується питання про транспортування постраждалого у Маріуполь, поінформували в поліції.

За попередньою інформацією, малюк знайшов ліки свого 22-річного брата. «Пігулки завжди знаходилися у недоступному місці. Як дитина змогла дістатися них, наразі встановлюється», - йдеться в повідомленні.

Зараз у родині працюють поліцейські ювенальної превенції. На обліку в поліції родина не перебувала, вела нормальний спосіб життя, діти були доглянуті, додали в ГУ НПУ.