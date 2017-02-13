Трирічний хлопчик, якого мати викинула з вікна, помер у київській лікарні

Про це в Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

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Незважаючи на зусилля медиків, врятувати життя дитині не вдалося.

Жінка, яка викинула з вікна дитини, загинула на місці інциденту від отриманих травм. За попередніми даними, жінка викинула з вікна дитину, а потім вистрибнула сама.

Правоохоронці встановили особу жінки - місцева жителька, 1986 року народження. Коли правоохоронці спробували потрапити у її помешкання, двері були зачинені, тож їх довелося зламувати.

Наразі відкрито кримінальне провадження, поліція встановлює обставини трагедії.