Трирічний хлопчик, якого мати викинула з вікна, помер у київській лікарні
10:42, 13 лютого 2017Новини регіонів
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Трирічний Іван, якого вранці 12 лютого викинула із вікна сьомого поверху матір, помер в реанімації 7-ї київської лікарні.
Трирічний Ваня помер у реанімації 7-ї київської лікарні / Фото: УНІАН
Про це в Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.
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Незважаючи на зусилля медиків, врятувати життя дитині не вдалося.
Жінка, яка викинула з вікна дитини, загинула на місці інциденту від отриманих травм. За попередніми даними, жінка викинула з вікна дитину, а потім вистрибнула сама.
Правоохоронці встановили особу жінки - місцева жителька, 1986 року народження. Коли правоохоронці спробували потрапити у її помешкання, двері були зачинені, тож їх довелося зламувати.
Наразі відкрито кримінальне провадження, поліція встановлює обставини трагедії.
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