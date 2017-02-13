Затримано лікаря Дружківського міського військкомату, який вимагав хабар за медичний висновок
16:21, 13 лютого 2017Новини регіонів
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Співробітники СБУ спільно з працівниками військової прокуратури викрили у хабарництві лікаря Дружківського міського військкомату.
Співробітники спецслужби затримали зловмисника на робочому місці при отриманні усієї суми хабара / Фото УНІАН
Про це повідомляється на сторінці СБУ в Facebook.
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«Правоохоронці встановили, що фахівець військово-лікарської комісії вимагав п'ять з половиною тисяч гривень від місцевого жителя за медичний висновок про визнання його непридатним до військової служби. Співробітники спецслужби затримали зловмисника на робочому місці при отриманні усієї суми хабара», - йдеться в повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
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