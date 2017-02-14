На Луганщині розслідують обставини загибелі немовляти

Як повідомили в прес-службі Національної поліції України, тіло хлопчика з ознаками розтину та підпалу поліція виявила на подвір’ї у ямі літнього душу.

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За підозрою у вбивстві дитини затримано 57-річну жінку, в якої в гостях розпивали спиртні напої 37-річна мати хлопчика разом із співмешканцем.

Мати дитини разом з цивільним чоловіком пішла до магазину, а коли повернулася, виявила відсутність дитини.

«Вже встановлено, що розчленувала тримісячного хлопчика та намагалася спалити понівечене тільце 57-річна господиня будинку, з якою мати залишила немовля», - повідомляє поліція.

Слідчим відділом главку поліції Луганської області відкрите кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини). Проводиться досудове слідство.