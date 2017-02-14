Хмельницька область визначилася з кількістю госпітальних округів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун під час спілкування з журналістами.

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«Хмельницька область виконала всі критерії і вимоги, сформувавши три госпітальні округи (з центром у Хмельницькому, Шепетівці, Кам’янці-Подільському – УНІАН). Міністерство подасть їх на затвердження Кабміну», – сказала Супрун.

Також в. о. міністра наголосила, що відсутня догма до чисельності госпітальних округів в областях, однак варто враховувати критерії з надання відповідних медичних послуг.

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«Наприклад, на Волині прийняли рішення створити 8 госпітальних округів. Ми вважаємо, що це забагато й наполягатимемо на трьох. Хоча, як компроміс, готові погодитися на 5 округів», – пояснила Супрун.

Високопосадовець резюмувала, що до кінця цього року буде остаточно визначено структуру госпітальних округів в Україні.