В Ужгороді через менінгококову інфекцію закрили школу

Захворювання виявили у дитини, яка навчається у 1-му класі. Було проведено обстеження дітей і дорослих, які перебували у контакті. Лабораторні аналізи виявили ще у двох дітей локальну форму менінгококової інфекції – назофарингіт та носійство без ознак захворювання в одного дорослого. Усіх госпіталізували в обласну інфекційну лікарню. повідомляється на сайті Ужгородської міської ради.

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Протиепідемічна комісія дійшла висновку, що медичних підстав для введення карантинних заходів немає, проводять дезінфекцію приміщень у школі. Фахівці наголошували, що менінгокок дуже нестійкий у зовнішньому середовищі, вологого прибирання з використанням спеціальних засобів, провітрювання та інших санітарних заходів достатньо.

Проте батьки, хвилюючись за здоров’я дітей, не пускають їх до школи і уроки відвідують лише близько третини учнів. Тому прийнято рішення тимчасово призупинити навчання у ЗОШ І ст. №1 (початкова школа) відсьогодні - з 14 до 20 лютого.