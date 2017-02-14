Київські лікарні отримали 15 нових автомобілів швидкої медичної допомоги

Як повідомила прес-служба мера, це автомобілі Citroen Jumper та Ford Transit (Євро5), які були закуплені наприкінці 2016 року.

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Автівки обладнані медичною апаратурою, реанімаційним, діагностичним, вентиляційно-респіраційним обладнанням та виробами медпризначення.

Під час передачі швидких в Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Кличко повідомив, що цього року планується закупівля ще 103 машин швидкої допомоги для медичних закладів Києва.

Мер нагадав, що минулого року столична влада передала медичним установам Києва 100 нових автомобілів марки «Ford Fiesta» (Євро 5+). Всього ж в столиці на сьогодні є 800 швидких, частина з яких будуть замінені більш сучасними автівками.

Також Кличко нагадав, що у бюджеті столиці на 2017 рік фінансування галузі охорони здоров'я збільшили на 3,7 млрд грн, а загальна сума видатків на медицину становитиме майже 7,5 млрд грн.

Крім того, додав Кличко, в столиці розпочали проект з розвитку медицини із застосуванням новітніх технологій, який дозволяє пацієнтам записатися на прийом до лікаря в режимі онлайн.