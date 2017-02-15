У Полтавській області у сміттєвому баку знайшли тіла двох немовлят

Про це УНІАН повідомив начальник відділу комунікації облуправління поліції області Юрій Сулаєв.

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За його словами, до поліції з повідомленням про знахідку звернулася жінка, яка вигулювала собаку в одному з міських парків і побачила в сміттєвому баку два невеликих тільця.

«Жінка підійшла ближче і зрозуміла, що це тіланемовлят. Це тіла хлопчика і дівчинки. На місце прибула слідчо-оперативна група. За їх попередньою інформацією, це два ембріони. Їх вік встановлять експерти. Довжина тіл - від 17 до 20 сантиметрів», - зазначив Сулаєв.

Поліція займається пошуком матері і проводить необхідні слідчі дії.