Депутати Київради стверджують, що Кличко ветував рішення про конкурс на посади головних лікарів комунальних лікарень

Про це УНІАН повідомили у прес-службі київського осередку партії «Об’єднання «Самопоміч».

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За словами ініціатору проекту рішення, депутата Київради з фракції «Самопоміч» Юлії Лобан, відкритий конкурсний відбір надав би можливість допускати до управління медичними закладами високоякісних лікарів-управлінців. Зокрема, з’явилася б можливість залучення до конкурсної комісії представників громадськості, що дозволило б виключити корупційну складову з цього процесу, підкреслила вона.

«Блокування Віталієм Кличком прийнятого Київрадою положення про конкурсний відбір головних лікарів закладів охорони здоров’я комунального сектору Києва вкотре засвідчує небажання міської влади втілювати управлінські реформи в столиці та реально боротися з корупцією», - заявили у «Самопомочі».

Як повідомляв УНІАН, Київрада 9 лютого затвердила положення про конкурсний відбір головних лікарів комунальних медичних закладів.

У документі прописані сфера дії, вимоги до кандидатів на посади головних лікарів, формування складу конкурсної комісії, організація роботи конкурсної комісії, її повноваження, порядок і результати проведення конкурсу.