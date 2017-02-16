У дитсадку Кривого Рогу у 3-річного малюка виявили відкриту форму туберкульозу



В одному з дитсадків Кривого Рогу у трирічного хлопчика діагностували відкриту форму туберкульозу. Лікарі припускають: паличкою Коха він міг заразитися від матері, яка також працювала в цьому саду. Тепер в зоні ризику майже 30 дітей, пише сайт "Сегодня".

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Анастасія вже другий тиждень не водить сина в дитсадок і пильно стежить за його самопочуттям. Днями в групі, яку відвідує трирічний Кирило, виявили малюка з небезпечним діагнозом.

У цьому ж дитячому садку працювала мати хворого хлопчика. Жінка померла в минулому році – у неї діагностували туберкульоз. Саме від матері, припускають батьки і персонал, малюк міг заразитися.

Олександр Чорний, батько вихованця дитсадка, зазначає, що не знає, як довго інші діти могли контактувати з хворою дитиною.

Медсестра саду переконує: не було підстав не пускати трирічного Сашка в групу.

"Мені приносили довіду, що дитину оглянув фтизіатр, і дитячий сад він відвідувати може", – каже Любов Разумеева, медсестра дитсадка.

Батько хлопчика теж запевняє: щойно у дружини виявили відкриту форму туберкульозу – Сашка одразу поставили на диспансерний облік і він регулярно здавав аналізи.

"У нього не було ніяких симптомів, ні пітливості, ні температури. Вночі він не прокидався. Взагалі ніяких симптомів, які описані в літературі", – додає батько хлопчика.

Фтизіатри відзначають: оскільки Саша при народженні не був щеплений проти туберкульозу, він пройшов профілактичний курс лікування. І остання проба манту показала – дитина все-таки захворіла.

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"Контрольне обстеження було зроблено в січні. Ми знайшли відкриту форму туберкульозу", – повідомила Тетяна Борачук, головний позаштатний спеціаліст з фтизіатрії Кривого Рогу.

Тепер всі 27 вихованців садочка – під контролем лікарів. Через контакт із хворим їм доведеться щонайменше два місяці приймати профілактичні ліки.