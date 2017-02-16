У Києві прийнято програму протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки

У КМДА підписано Меморандум про співпрацю в рамках пілотного проекту «Сталість ВІЛ-послуг» із побудови стійкої моделі надання послуг представникам ключових груп населення з підвищеним ризиком зараження ВІЛ і людям, які живуть із ВІЛ, у Дарницькому та Шевченківському районах Києва.

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Київська міська рада затвердила Міську цільову програму протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки. Прийнята Програма є важливим стратегічним документом, що визначає регіональну політику в сфері ВІЛ/СНІДу на найближчі 5 років у частині поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики ВІЛ-інфекції, а також забезпечення якісної і доступної медицини людям, які живуть із ВІЛ/СНІД.

Програма розроблена відповідно до міжнародних вимог у рамках реалізації глобальної ініціативи Стратегія Фаст Трек у великих містах. Це означає, що до 2021 року 90% людей, які живуть із ВІЛ, будуть знати про свій ВІЛ статус і 90% таких людей отримуватимуть ефективне антиретровірусне лікування. На реалізацію заходів Програми у 2017 році передбачене фінансування з міського бюджету в розмірі понад 41 млн грн. Окрім того, очікується надходження суттєвої допомоги у вигляді технічної допомоги крупних міжнародних донорських організацій. За кошти бюджету Києва передбачається суттєве збільшення охоплення населення тестуванням на ВІЛ-інфекцію, розвиток людських ресурсів, забезпечення доступу до якісних медичних послуг для людей, які живуть із ВІЛ.

Задля досягнення цілей Програми та ефективного використання всіх наявних ресурсів, має бути налагоджена чітка координація діяльності всіх співвиконавців і зацікавлених організацій, насамперед, громадських об’єднань.

Нагадаємо, проект вже діє в Оболонському та Подільському районах, заплановано підписати угоду з Солом’янським районом столиці.