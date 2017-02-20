У Донецькій області внаслідок обстрілу бойовиків поранено двоє дітей
У Донецькій області 17 лютого в результаті обстрілу бойовиків Авдіївки і села Трудівське поранено четверо мирних жителів, з яких двоє діти.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.
Нагадується, що артудар по житловим кварталам Авдіївки окупанти завдали близько 17.00. Внаслідок обстрілу пошкоджено два багатоповерхові та три приватні будинки, у багатоповерхівці постраждали два брати 14 та 19 років. Крім того, у місті пошкоджено високовольтну лінію електропередач і газову трубу.
Обстріл села Трудівське, що за 15 км від міста Волноваха, розпочався о 22.00 та тривав більше години. В результаті обстрілу пошкоджено понад 15 будинків.
Під час влучення снаряду у один із будинків поранень зазнали 15-річний хлопець та його батько 43 років.
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Усі наслідки обстрілів задокументовані. Попередня кваліфікація злочинів - за ч.1 ст.258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України, додали у поліції.