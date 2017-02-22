У Києві відкривається новий цикл науково-освітнього проекту "Школа ендокринолога".

Про це президент Асоціації ендокринологів України, директор Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка, академік, віце-президент НАМН України професор Микола Тронько повідомив на прес-конференції в УНІАН.

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Він поінформував, що протягом двох років під егідою Асоціації ендокринологів України, Інституту ендокринології та обміну речовин в Києві проводяться курси для молодих ендокринологів.

"На ці науково-практичні конференції виносяться актуальні проблеми сучасної клінічної ендокринології. Зокрема, діабетологія, патологія щитоподібної залози. Курси проводяться для молодих фахівців до 35 років. Такі конференції надзвичайно корисні для них. Цього року змінено формат заходу - ми поставили на чільне місце єднання лектора й аудиторії. Немає монологу з боку лектора, пріоритетні питання обговорюються разом з аудиторією. Це дуже важливо. Ця модель дає фактичний матеріал для практичного застосування лікарями у своїй практичній діяльності", - сказав Тронько.

Він також зазначив, що проект "Школа ендокринолога", крім Києва, у 2017 році буде реалізований в Запоріжжі, Львові, Полтаві та Одесі.

Як зазначила доктор медичних наук, завідувачка відділенням діабетології Інституту ендокринології та обміну речовин НАМН України Любов Соколова, ідея проведення "Шкіл ендокринології" виникла тому, що ендокринна патологія зараз досить широко поширена як у світі, так і в нашій країні.

"В Україні найактуальнішими проблемами є цукровий діабет, показники поширеності якого з кожним роком стають все вище, а також патологія щитоподібної залози (через Чорнобильську аварію). У нашому інституті давно йде програма з вивчення наслідків Чорнобильської аварії на процеси розвитку патологій щитоподібної залози. "Школа ендокринології" зачіпає проблеми ендокринної патології. Ми не обмежилися цими двома питаннями: ми будемо порушувати питання репродуктивного здоров'я, метаболічних розладів. Поговоримо про дієти, необхідні пацієнтам з ендокринними проблемами. Будемо обговорювати проблеми консервативної і хірургічної терапії патології надниркових залоз. Активно представлена у нас дитяча ендокринна патологія", - сказала Соколова.

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За її словами, в рамках школи будуть максимально розглянуті питання сучасних методів лікування в області ендокринології, нові методи діагностики, нові методи лікування у практичній медичній допомозі, щоб лікарі в регіонах, у великих містах, сімейні лікарі могли бути в курсі інновацій в ендокринології.

"Школа ендокринології" передбачає активну взаємодію аудиторії і лекторського складу. Це не монолог - це активна дискусія залу. У нас в школі активно проводяться воркшопи або розбір клінічних випадків, де в маленьких групах лікарі можуть розібрати клінічні приклади постановки діагнозу лікування пацієнта, розробки профілактичних заходів, щоб дати пацієнту найбільш дієві рекомендації щодо здорового способу життя в амбулаторному лікуванні. Ще дуже цікава опція в школі - це частина запитань і відповідей, де протягом двох днів доктора можуть ставити питання спікерам як в письмовому, так і в електронному вигляді. Наприкінці другого дня всі спікери відповідають аудиторії на всі питання, які виникли в процесі школи. Це зроблено для того, аби лікарі ще більше могли б поспілкуватися з лекторами", - зазначила Соколова.

Професор Тронько наголосив, що мета курсів - набуття учасниками практичних навичок, які вони будуть використовувати у лікарській діяльності.

"Це дуже важливий компонент. Ми наближаємо модель навчання до реального життя. Особливий акцент буде робитися на діагностиці, лікуванні, профілактиці ускладнень діабету", - сказав Тронько.