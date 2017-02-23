У пробах, взятих зі ставків Миколаївського зоопарку, ймовірно є вірус пташиного грипу - експерти
У Миколаївському зоопарку в посліді зі ставків, на яких зимують дикі перелітні птахи, виявлено ознаки вірусу пташиного грипу.
Про це повідомляє відділ комунікації виконкому Миколаївської міськради з посиланням на начальника управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Олександра Герасименюка.
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Сьогодні відбудеться засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при міській раді, в ході якого буде розглянуто питання про те, як обмежити доступ диких перелітних птахів на територію зоопарку.
Крім того, повідомляється, що повторні аналізи не виявили вірусу пташиного грипу у павича, який загинув у Миколаївському зоопарку.
Фахівці продовжать відбирати проби для аналізів у всього поголів'я птахів, що утримуються в Миколаївському зоопарку. Зараз на території зоопарку утримується 931 птах, із них 300 занесено до Червоної книги.
Як повідомляв УНІАН, Миколаївський міський зоопарк із 17 лютого призупинив прийом відвідувачів у зв'язку з карантином через пташиний грип. Карантин оголошено з 16 лютого й, попередньо, триватиме 21 день.
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Ще 7 січня в зоопарку помер павич. Обласна лабораторія не виявила вірус, проте експертиза, проведена в Києві, підтвердила наявність патогенів.
Із 7 січня інших випадків загибелі птахів не зафіксовано.
Довідка УНІАН. Миколаївський зоопарк заснований 26 квітня 1901 року. Його колекція налічує 475 видів, у тому числі 103 види рідкісних птахів. У зоопарку утримується понад 6 тис. тварин.