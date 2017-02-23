У Дніпрі школярів госпіталізовано через отруєння речовиною з газового балончика

В Дніпрі сьогодні в одній зі шкіл Шевченківського району семеро школярів 2002-2005 рр. н. були госпіталізовані в лікарню через отруєння в результаті застосування газового балончика одним з учнів в коридорі школи.

Як повідомила УНІАН начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська, газовий балончик «Перець 16» застосував учень 9-го класу. Читайте такожНазвана причина масового отруєння дітей на Київщині За словами Старчевської, зараз життю дітей нічого не загрожує. Відомості за даним фактом були внесені в Єдиний реєстр обліку поліції.

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