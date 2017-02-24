На Київщині поліція вилучили партію амфетаміну вартістю понад 1 млн грн

Про це УНІАН повідомили у Департаменті протидії наркозлочинності Національної поліції України.

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Зокрема, як зазначається в повідомленні, в ході оперативно-профілактичного відпрацювання правоохоронці зупинили автомобіль марки "Лексус" під керуванням 22-річного жителя Київської області, у якому виявили телескопічну палицю, що відноситься до ударно-дробової зброї.

«У подальшому в схованці на території м. Ірпінь, про місце якої повідомив затриманий фігурант, правоохоронці вилучили чотири скляні ємності з амфетаміном загальною вагою 3,5 кг», - повідомили в поліції.

Оперативники також встановили, що правопорушник виготовляв амфетамін на дачній ділянці свого спільника, 24-річного жителя Київщини. За вказаною адресою у господарському приміщенні було виявлено та вилучено лабораторне обладнання, реактиви та прекурсори, які фігуранти замовляли через мережу Інтернет та використовувалися для виготовлення амфетаміну.

«Загальна вартість вилученої партії психотропу за цінами «чорного ринку» становить понад 1 млн грн», - заявили в поліції.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. У діях зловмисників вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 (зберігання наркотичних засобів без мети збуту) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.