В Одеській області поліція розслідує смерть 14-річного школяра на перерві між уроками

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в області, повідомлення про смерть 14-річного учня надійшла до правоохоронних органів від медичного працівника вчора, 23 лютого.

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Відзначається, що в селі Стара Некрасівка Ізмаїльського району школяр помер на перерві між уроками.

«Однолітки кажуть, що бігали, йому раптово стало зле ...», - розповіли у главку.

За попередніми даними, смерть сталася через закриту травму черевної порожнини, внутрішню кровотечу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) КК України. На даний час встановлюються обставини події, уточнюються причини смерті. Призначено низку експертиз.