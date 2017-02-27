У Хмельницькому сталася ДТП за участю "швидкої" і автобуса, є постраждалі

09:21, 27 лютого 2017
Новини регіонів
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Сьогодні близько 1-ї години ночі при в’їзді у Хмельницький сталася дорожньо-транспортна пригода за участю «швидкої допомоги» і автобуса, в якому перебували пасажири.

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Як повідомив УНІАН прес-секретар патрульної поліції міста Хмельницький Роман Мартинюк, попередня причина аварії – водій автобуса не надав перевагу в русі «швидкій», яка їхала по головній дорозі.

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Травми різного ступеню дістали працівники «швидкої допомоги»: лікар, фельдшер та водій.

За фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).

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Теги: #ДТП#швидка медична допомога