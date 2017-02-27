Одещина: закрито мережу аптек, що торгувала контрабандними ліками з РФ та окупованого Криму

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, обшуки 23 лютого проводили співробітники прокуратури і облуправління СБУ із залученням спеціалістів Державної служби лікарських засобів і контролю за наркотиками.

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«Під час слідчих дій виявлено та вилучено значну кількість незареєстрованих, фальсифікованих лікарських засобів, у тому числі сильнодіючих, а також медикаментів, вироблених в Російській Федерації, деякі з яких завезені контрабандним шляхом», - повідомили в прес-службі.

Крім того, правоохоронці виявили аптечний заклад, що працював без дозвільних документів.

«Слід зазначити, що приміщення аптек були обладнані схованками для зберігання фальсифікованих ліків і медикаментів, ввезених контрабандою», - додали в прокуратурі.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює УСБУ в Одеській області. Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 305 КК України (контрабанда фальсифікованих лікарських засобів).

У прес-службі УСБУ повідомили, що в ході обшуків правоохоронці виявили контрабандні медикаменти, вироблені в Росії або на тимчасово окупованих територіях. Також вилучено 250 тис. грн неврахованої готівки.

Слідчі дії тривають.