На Київщині стоматолог під час видалення зубу зламала пацієнту щелепу

У Київській області стоматолог під час видалення зубу зламала пацієнту щелепу.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, встановлено, що до лікаря-стоматолога-хірурга звернувся громадянин із скаргами на зубний біль. Лікар після огляду пацієнта та встановлення діагнозу видалила йому зуб. Однак після рентгенівського знімку черепа в потерпілого було виявлено перелом нижньої щелепи, який, за висновком експерта, відповідає тілесним ушкодженням середнього ступеню тяжкості та утворення якого перебуває у причинному зв’язку з неналежним наданням медичної допомоги.

За процесуального керівництва Броварської місцевої прокуратури стоматологу повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України.

За неналежне виконання професійних обов’язків лікарю загрожує покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 2 років, або позбавлення волі на той самий строк.