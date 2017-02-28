Захворюваність на грип та ГРВІ у столиці знижується

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

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Зокрема, за його словами, у столиці інтенсивність епідемічного процесу залишається характерною для цього періоду року рівні. Так, за 8-й тиждень у Києві зареєстровано 22 830 тис. хворих на грип та ГРВІ, що на 0,9% нижче попереднього тижня.

Показник захворюваності склав 785,5 та є нижчим епідемічного порогу на 26,8%, сказав Поворозник.

Він зазначив, що порівняно з попереднім тижнем спостерігається незначне зниження захворюваності в основному за рахунок дорослого населення. Зафіксовано зниження захворюваності серед дорослих на 2,4%, а серед дітей – на 0,2%.

«У структурі захворюваності діти складають 70,2%, на попередньому тижні цей показник становив 69,8%. Серед школярів зареєстровано зростання захворюваності, 6 391 випадок, що складає 39,9% (за 7 тиждень 6 339 – 39,5% від загальної кількості захворілих дітей) і 27,9% (за 7 тиждень – 27,5%) від загальної кількості осіб, які звернулися за меддопомогою», – зауважив Поворозник.

За його словами, до закладів охорони здоров’я міста за 8 тиждень госпіталізовано 434 особи, з них 321 дитину.

«Епідеміологічний нагляд за станом захворюваності на грип і ГРВІ в столиці продовжується», – підсумував заступник голови КМДА.