Одеса підписала Паризьку декларацію прискорення дій у подоланні епідемії СНІДу

Як повідомили УНІАН у МОЗ, статистика свідчить, що найбільше людей з ВІЛ-інфекцією живуть саме у великих містах. Акцент на партнерство та залучення до глобальної ініціативи з подолання епідемії керівників мегаполісів стане запорукою успішності боротьби з ВІЛ-інфекцією.

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Документ також містить зобов’язання щодо особливої уваги до найуразливіших груп населення, мобілізації ресурсів, забезпечення безперервного каскаду медичних та соціальних послуг населенню, посилення системи громадського здоров’я та використання цих підходів для позитивних соціальних змін.

Усі зусилля спрямовані на те, щоб 90% людей, які живуть з ВІЛ, знали про свій ВІЛ-статус, 90%, які знають, отримали антиретровірусне лікування та 90%, які отримують лікування, знизило вірусне навантаження, яке не визначається.

До всесвітнього руху вже приєднались очільники більш ніж 60-ти міст-мегаполісів. До ініціативи, розпочатої у Парижі, згодом долучиналися Амстердам, Брюссель, Женева, Маямі, Сан-Франциско, Вашингтон, Бангкок, Мельбурн, Делі, Київ, який був першим містом в Україні та регіоні Східної Європи і Центральної Азії.

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Станом на початок 2017 року в Одесі під медичним наглядом перебуває 11 313 людей, що живуть з ВІЛ, 3 889 з яких, отримують антиретровірусне лікування. У результаті реалізації зобов’язань у межах Паризької декларації до 2020 року, антиретровірусна терапія повинна бути забезпечена усім людям, що живуть з ВІЛ та перебувають під медичним наглядом. Для зупинки епідемії ВІЛ у місті, на лікуватися повинні не менше 81% оціночної кількості людей, що живуть з ВІЛ.