На Закарпатті щороку з вродженими вадами народжуються понад 700 немовлят

Як повідомили у Закарпатському обласному центрі здоров'я, із загального числа народжених з вродженими вадами 300 немовлят народилися з деформацією стегн, 32 – деформація ступні, 147 – вади серця, і 28 – нервової системи та 9 розщілини хребта.

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Вроджені вади розвитку – головна причина малюкової смертності в розвинутих країнах світу.

Популяційний моніторинг врождених вад, за міжнародними стандартами, який проводиться понад 15 років у Рівненській, Волинській, Хмельницькій областях, щорічно виявляє понад 1500 уражених вадами немовлят.

Врождені вади є причиною біля 25% випадків малюкової смертності.