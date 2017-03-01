В одній зі шкіл Бахмута масово отруїлися учні

Як повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області, ввечері, 28 лютого, до Бахмутської дитячої лікарні з діагнозом «харчова токсикоінфекція», «синдром гастроентероколіту» потрапили 16 учнів 1-10 класів.

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Згодом до лікарні звернулося ще двоє дітей з аналогічними симптомами. «Відомо, що всі вони харчувалися у шкільній їдальні. Наразі життю дітей нічого не загрожує, їм призначено необхідне лікування», - йдеться у повідомленні.

Відомості за фактом масового отруєння дітей внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.137 КК України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей).

«Слідчим проведено огляд їдальні, під час якого вилучені журнали та інші документи, що стосуються шкільної їдальні. Проводиться збір матеріалів для встановлення всіх обставин події. Зі шкільної їдальні було відібрано проби харчових продуктів, змиви на кишкову паличку, патологічну флору та мікробіологічне дослідження», - поінформували у прокуратурі.

Досудове розслідування триває.