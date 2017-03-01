Вінниччина: затримано жінку, яка в туалеті залишила новонародженого сина

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Вінницької області, інформація від лікарів надійшла до правоохоронців сьогодні близько 7.00.

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Немовля у власній вбиральні знайшов 75-річний пенсіонер. Дитина була загорнута у рушник і лежала на підлозі. За словами лікарів, хлопчик народився декілька годин тому і цілком здоровий.

Матір'ю немовляти виявилась 29-річна жінка, яка винаймала помешкання в пенсіонера. У неї вже є четверо дітей. Двоє старших виховуються в будинку-інтернаті в Тульчині, а двоє молодших усиновлені.

Причину свого вчинку жінка пояснити не змогла, лише сказала, що злякалась відповідальності за те, що народила дитину в таких умовах.

Як з’ясувалось, вранці в неї раптово почалися пологи, у вбиральні жінка самостійно народила хлопчика та, загорнувши його у рушник, залишила на підлозі.

Жінку направили на огляд лікарів. Вона вже написала відмову від сина.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці). Таке правопорушення карається обмеженням волі на строк до 2 років або позбавленням волі на той самий строк.