У Красногорівці внаслідок обстрілу бойовиків поранено літню жінку
10:07, 02 березня 2017Новини регіонів
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У селі Красногорівка внаслідок обстрілу бойовиків жінка 1946 року народження отримала осколкове поранення правої руки.
Жінка отримала осколкове поранення правої руки / Фото: УНІАН
Як повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області, постраждалу транспортують до лікарні м. Курахове.
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Повідомлення про подію надійшло до поліції з лікарні м. Красногорівки близько 20.10. Під артудар потрапив приватний сектор по вул. 1 травня, яка розташована поблизу лінії розмежування. Жінка у цей час перебувала вдома. Під час чергового вибуху осколок влетів через вікно та поранив її.
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