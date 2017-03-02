В Одесу доставили групу бійців, поранених у зоні АТО

Як повідомив УНІАН волонтер Андрій Танцюра, спеціалізований літак доставив до Одеси 24 бійця, двоє з яких – у тяжкому стані.

Читайте такожБойовики гатять з артилерії: один військовий загинув, дев'ятеро поранені – штаб АТО

Поранених доставлено з Дніпропетровського військового госпіталю.

За даними Танцюри, у військовослужбовців, в основному, осколкові поранення, одержані, в районі Авдіївки, Волновахи та ін.

З аеродрому машинами «швидкої допомоги» бійців доставили у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону (Одеса). Волонтери також почали збір коштів на придбання медпрепаратів для військовослужбовців, які прибули до госпіталю.