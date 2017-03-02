В Одесу доставили групу бійців, поранених у зоні АТО
09:00, 02 березня 2017Новини регіонів
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В Одесу вчора доставили групу бійців, поранених у зоні проведення антитерористичної операції.
Поранені доставлені з Дніпропетровського військового госпіталю / УНІАН
Як повідомив УНІАН волонтер Андрій Танцюра, спеціалізований літак доставив до Одеси 24 бійця, двоє з яких – у тяжкому стані.
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Поранених доставлено з Дніпропетровського військового госпіталю.
За даними Танцюри, у військовослужбовців, в основному, осколкові поранення, одержані, в районі Авдіївки, Волновахи та ін.
З аеродрому машинами «швидкої допомоги» бійців доставили у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону (Одеса). Волонтери також почали збір коштів на придбання медпрепаратів для військовослужбовців, які прибули до госпіталю.
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