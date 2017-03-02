В Одесі перекрито канал постачання екстазі з Європи

Як повідомили УНІАН в Управлінні СБУ в Одеській області, канал контрабандних поставок із однієї з європейських країн спецслужба ліквідувала в Одесі.

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Зазначається, що оперативники встановили, як троє місцевих жителів поштою отримують екстазі з-за кордону, використовуючи кур'єрські можливості одного з національних операторів поштового зв'язку.

Як уточнили в управлінні, одного зі зловмисників співробітники спецслужби затримали на місці злочину цього тижня в поштовому відділенні під час одержання пакета з 52 таблетками екстазі. Цього ж дня було затримано двох співучасників, які причетні до функціонування каналу надходження наркотичних і психотропних засобів.

Під час проведення обшуків у помешканнях затриманих правоохоронці виявили велику кількість амфетаміну, MDMA (екстазі) і пакетів із марихуаною. Відкрито кримінальне провадження. Триває розслідування.