На Полтавщині через гостре отруєння госпіталізовано 10 спортсменок та їхнього тренера

Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, постраждало 10 дівчат та їхнього тренера госпіталізовано.

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Було встановлено, що спортсменки прибули для участі в першості України серед дівчат 2002 - 2003 років народження з футболу та оселилися в готелі спортивного комплексу.

Харчувались дівчата самостійно продуктами, привезеними з собою та, за домовленістю з тренером команди, стравами, які приготувала місцева мешканка. Жінка не була суб’єктом господарювання та не зареєстрована відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», страви готувала у власній квартирі та доставляла їх до спортивного комплексу.

Симптоми захворювання у постраждалих з’явились ввечері 27 лютого, а близько десятої години ночі 10 дітей та тренера було госпіталізовано до Гребінківської центральної районної лікарні з діагнозом «гострий гастроентероколіт».

Лабораторним центром проведено відбір проб для відповідних лабораторних досліджень (харчові продукти, змиви з місця приготування страв, вода з водогону в квартирі. Дослідження тривають.